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1 час назад

Чемпионка мира Мария Пасека объявила об отъезде из России

Чемпионат.com

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке, российская гимнастка Мария Пасека объявила об отъезде из страны.

Российская гимнастка объявила об отъезде из страны
Фото: cska.rucska.ru

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня.

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Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как всё сложится. Когда я вернусь на родину», — написала Пасека в своих социальных сетях.

Также 27-летняя Пасека — четырёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка Европы, четырёхкратная чемпионка Универсиад. Спортсменка является заслуженным мастером спорта России.

Летние виды спорта,Мария Пасека,
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