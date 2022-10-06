Дина Аверина попала в Книгу рекордов России

Дина Аверина включена в Книгу рекордов России за наибольшее в истории число побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

Фото: © Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru © Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Диплом Книги рекордов и соответствующую медаль 24 летней спортсменке вручили на церемонии в рамках второго этапа Кубка сильнейших, который проходит во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер в Москве. В самом турнире Дина участия не принимает.

Аверина стала 18 кратной чемпионкой мира в октябре 2021 года после победы в индивидуальном многоборье на турнире в японском Китакюсю. Предыдущий рекорд по количеству золотых медалей на мировых первенствах принадлежал Евгении Канаевой — 17.