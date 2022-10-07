Дина Аверина попала в Книгу рекордов России

«В 2019 году в Баку мне кто-то сказал, что это был мой последний чемпионат мира, мол, в олимпийский год мировых первенств не бывает. И тогда я ответила, что не факт, что это был мой последний чемпионат мира. Так в итоге и случилось. Из-за пандемии случился перенос, и чемпионат мира прошёл в один год с Олимпиадой. И я очень рада, что те мои слова сбылись. Сейчас же я не могу так же уверенно сказать, что у меня ещё будут чемпионаты мира. Но всегда надеюсь на лучшее», – приводит слова Авериной ТАСС.