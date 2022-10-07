В Грозном открыли олимпийский центр дзюдо имени Путина

Многофункциональный олимпийский центр дзюдо имени Владимира Путина, не имеющий аналогов на Северном Кавказе, открыли в Грозном в пятницу. Спортивный комплекс состоит из соревновательных и тренировочных залов, бассейнов, столовой, фитобара, магазина символики, медицинского отдела, а также четырехзвездочной гостиницы с 48 номерами, передает корреспондент ТАСС с места.
"Я с большим удовольствием принимаю участие в сегодняшнем открытии центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Владимировича Путина. В этом комплексе будут тренироваться спортсмены любого возраста и опыта, и именно тут мы планируем взрастить будущих олимпийских чемпионов из самых маленьких дзюдоистов. Благодаря поддержке Владимира Владимировича наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров начал возрождение спорта в республике, в самые сложные времена Ахмат-Хаджи горячо поддерживал спортсменов, <…> продолжая его путь, мы создали идеальные условия для развития спорта во всей Чеченской Республике", - отметил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.
Площадь основного зала комплекса составляет 2 тыс. кв. м и вмещает 600 зрителей. Кроме того, на прилегающей к центру территории имеются футбольное поле, зона воркаута и парковка.
"Уверен, столь современный и многофункциональный комплекс даст нашей стране новые яркие имена дзюдоистов. Здесь будут обучатся тысячи ребят, которые при наставничестве опытных тренеров приобретут навыки спортивной борьбы и добьются выдающихся результатов. У нас есть большое количество достойных примеров, в 2020 году на Олимпиаде в Токио наши спортсмены дзюдоисты завоевали три медали, в их числе был и чеченский спортсмен Нияз Ильясов. Как и другие яркие представители республики, он вошел в историю развития дзюдо в России, показал миру уникальную технику, мастерство борьбы", - сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В день открытия в центре стартовал Клубный чемпионат России по дзюдо на призы президента. В турнире принимают участие сильнейшие коллективы страны, а это 13 мужских и 5 женских команд. Организаторами чемпионата являются федерации дзюдо России, СКФО, Чеченской Республики, а также министерство физической культуры и спорта Чечни, спортивные клубы дзюдо "Ахмат" и "Эдельвейс имени Турпал - Али Кадырова".