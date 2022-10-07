В Грозном открыли олимпийский центр дзюдо имени Путина

"Уверен, столь современный и многофункциональный комплекс даст нашей стране новые яркие имена дзюдоистов. Здесь будут обучатся тысячи ребят, которые при наставничестве опытных тренеров приобретут навыки спортивной борьбы и добьются выдающихся результатов. У нас есть большое количество достойных примеров, в 2020 году на Олимпиаде в Токио наши спортсмены дзюдоисты завоевали три медали, в их числе был и чеченский спортсмен Нияз Ильясов. Как и другие яркие представители республики, он вошел в историю развития дзюдо в России, показал миру уникальную технику, мастерство борьбы", - сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.