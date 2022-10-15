«Я себя всегда считала русской». Пловчиха из Великобритании решила выступать за Россию

«Момент тонкий, и мне хочется быть политкорректной в ответе на этот вопрос. Если коротко, то, в отличие от Великобритании, в России более объективный отбор в сборную команду. Там всё более субъективно, и я с моим тройным гражданством (у Татьяны также есть гражданство США. — Прим. «Чемпионата»), русским именем и не совсем британским характером не подходила тренерам сборной. В какой-то момент я уже отчаялась, потому что шансов попасть в национальную команду там не было никаких.