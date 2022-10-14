Назаренко, ставшей гражданкой США, продолжают выплачивать олимпийскую стипендию

«После завершения спортивной карьеры я жила с родителями и находилась в безумно затягивающей зоне комфорта. Я поняла, что моя жизнь мне начинает наскучивать.



В этот момент я поняла, что переезд в США как раз подходит мне под мой очередной challenge. Да еще и насмотревшись голливудских фильмов. Америка меня заразила! Скажу честно, переехать окончательно и остаться здесь жить у меня получилось раза с пятого.



Также родители меня очень не хотели отпускать. Но попробуй отговори козерога! Решилась и уехала. И ни в коем случае не жалею об этом», — рассказала спортсменка.