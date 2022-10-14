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53 минуты назад

Ставшая гражданкой США гимнастка Назаренко все еще получает от РФ олимпийскую стипендию

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Анастасия Назаренко по-прежнему получает олимпийскую стипендию, несмотря на то что стала гражданкой США.

Назаренко, ставшей гражданкой США, продолжают выплачивать олимпийскую стипендию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Анастасия Назаренко получает данную стипендию как гражданка Российской Федерации и олимпийская чемпионка. В соответствии с указом президента Российской Федерации размер стипендии составляет 52 тыс. рублей ежемесячно и выплачивается без ограничения срока.

Спортсмен лишается права получения стипендии в том случае, если он не является гражданином Российской Федерации, а также в случае нарушения антидопинговых правил и применения к нему соответствующих санкций. В случае поступления в Минспорт России документа, подтверждающего выход Анастасии Назаренко из гражданства Российской Федерации, вопрос о прекращении выплаты ей стипендии будет вынесен на рассмотрение комиссии», — сообщили ТАСС в Минспорте.

Назаренко последние годы проживает в Нью-Йорке. О том, что она получила американский паспорт, стало известно в начале октября. Помимо завоевания золота Олимпийских игр в Лондоне она также трижды становилась чемпионкой мира и Европы.

«После завершения спортивной карьеры я жила с родителями и находилась в безумно затягивающей зоне комфорта. Я поняла, что моя жизнь мне начинает наскучивать.

В этот момент я поняла, что переезд в США как раз подходит мне под мой очередной challenge. Да еще и насмотревшись голливудских фильмов. Америка меня заразила! Скажу честно, переехать окончательно и остаться здесь жить у меня получилось раза с пятого.

Также родители меня очень не хотели отпускать. Но попробуй отговори козерога! Решилась и уехала. И ни в коем случае не жалею об этом», — рассказала спортсменка.

Летние виды спорта,Анастасия Назаренко,Минспорт России,
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