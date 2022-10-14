Федерация регби России отстранила арбитра

— КДК постановил, что арбитр встречи Алексей Лебедев допустил ряд грубых ошибок, повлиявших на итоговый результат игры. По представлению ЭСК ФРР и по решению КДК ФРР он отстранен от дальнейшего обслуживания матчей всероссийских соревнований по регби, регби 7, пляжному регби и регби на снегу до 31 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.