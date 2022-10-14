Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
34 минуты назад

Федерация регби России отстранила арбитра до конца 2022 года

Матч ТВ

Контрольно дисциплинарный комитет Федерации регби России (ФРР) принял решение отстранить арбитра Алексея Лебедева от судейства до конца 2022 года, сообщается на сайте ФРР.

Федерация регби России отстранила арбитра
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Лебедев наказан за ошибки, допущенные в матче чемпионата России «Красный Яр» — «Слава», который прошел 26 сентября в Красноярске и завершился со счетом 26:13 в пользу хозяев поля.

— КДК постановил, что арбитр встречи Алексей Лебедев допустил ряд грубых ошибок, повлиявших на итоговый результат игры. По представлению ЭСК ФРР и по решению КДК ФРР он отстранен от дальнейшего обслуживания матчей всероссийских соревнований по регби, регби 7, пляжному регби и регби на снегу до 31 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

Летние виды спорта,Алексей Лебедев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители