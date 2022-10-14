Федерация регби России отстранила арбитра

Контрольно дисциплинарный комитет Федерации регби России (ФРР) принял решение отстранить арбитра Алексея Лебедева от судейства до конца 2022 года, сообщается на сайте ФРР.
Лебедев наказан за ошибки, допущенные в матче чемпионата России «Красный Яр» — «Слава», который прошел 26 сентября в Красноярске и завершился со счетом 26:13 в пользу хозяев поля.
— КДК постановил, что арбитр встречи Алексей Лебедев допустил ряд грубых ошибок, повлиявших на итоговый результат игры. По представлению ЭСК ФРР и по решению КДК ФРР он отстранен от дальнейшего обслуживания матчей всероссийских соревнований по регби, регби 7, пляжному регби и регби на снегу до 31 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.