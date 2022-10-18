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1 час назад

Три российских борца дисквалифицированы за запрещенное вещество в допинг-пробах 2012 года

ТАССиещё 1

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) приняло решение о дисквалификации борцов Елены Востриковой, Дарьи Лексиной и Алексея Щекова за использование в 2012 году запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) фуросемида. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Три российских борца дисквалифицированы за допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ITA приняло решение дисквалифицировать Вострикову, Лексину и Щекова за нарушение антидопинговых правил", - сообщила собеседница агентства.

Всем трем спортсменам вменяется употребление фуросемида, который не является сам по себе допингом, но способствует быстрейшему выводу запрещенных препаратов из организма.

Вострикова и Лексина были дисквалифицированы на один год (со 2 марта 2022 года по 1 марта 2023 года), Щеков - на два года (со 2 марта 2022 года по 1 марта 2024 года).

В начале марта пресс-служба ITA сообщила, что в ходе расследований департамента разведки и расследований WADA и профессора Ричарда Макларена были обнаружены данные московской антидопинговой лаборатории, свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в образцах, предоставленных Востриковой, Лексиной и Щековым в 2012 году.

32-летняя Вострикова является двукратной чемпионкой России по вольной борьбе, победительницей Кубка европейских наций - 2013 и серебряным призером Кубка мира 2014 года. Лексина также становилась победительницей первенства страны.

Летние виды спорта,Елена Вострикова,Дарья Лексина,Ричард Макларен,Всемирное антидопинговое агентство,
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