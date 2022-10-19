"С какой стати нам сейчас разрешат выступать?"

«В большинстве своём это будет и на следующий год. Вы думали, что сейчас? С какой стати нам разрешат сейчас выступать хотя бы под нейтральным флагом?» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.