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2 часа назад

Глава USADA заявил, что дисквалифицированный за допинг Лэнс Армстронг должен быть прощен

ТАСС

Бывший велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно дисквалифицированный Американским антидопинговым агентством (USADA) из-за употребления запрещенных препаратов, должен получить прощение. Такое мнение в четверг телеканалу Sport1 высказал глава USADA Трэвис Тайгарт.

Глава USADA: Лэнс Армстронг должен быть прощен за допинг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сначала Международный союз велосипедистов активно пытался помешать свидетелям сотрудничать с нами и скрывали от нас важные документы, поэтому мы сочли необходимым опубликовать наши доказательства", - сказал Тайгарт.

При этом Тайгарт отметил, что многие гонщики, которые ранее были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, являлись жертвами системы. По его мнению, Армстронг не стал исключением, в связи с чем и должен получить прощение, учитывая признание самого спортсмена. "Многие гонщики в то время были жертвами системы, и это правда, что со временем они смогли вернуться. И мы должны простить Армстронга после его признания".

В 2012 году Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования USADA. В 2013 году спортсмен признался в употреблении допинга, после чего все его результаты, начиная с 1998 года, были аннулированы (включая победы на "Тур де Франс" в 1999-2005 годах и бронзовая медаль Олимпийских игр 2000 года), а сам спортсмен получил пожизненную дисквалификацию. Также спортсмен в октябре 2015 года признался в суде, что в 1993 году дал взятку, чтобы выиграть гонку Million Dollar Race. На данный момент на счету 51-летнего Армстронга значится золото чемпионата мира 1993 года в групповой гонке.

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