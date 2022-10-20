Глава USADA: Лэнс Армстронг должен быть прощен за допинг

При этом Тайгарт отметил, что многие гонщики, которые ранее были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, являлись жертвами системы. По его мнению, Армстронг не стал исключением, в связи с чем и должен получить прощение, учитывая признание самого спортсмена. "Многие гонщики в то время были жертвами системы, и это правда, что со временем они смогли вернуться. И мы должны простить Армстронга после его признания".

В 2012 году Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования USADA. В 2013 году спортсмен признался в употреблении допинга, после чего все его результаты, начиная с 1998 года, были аннулированы (включая победы на "Тур де Франс" в 1999-2005 годах и бронзовая медаль Олимпийских игр 2000 года), а сам спортсмен получил пожизненную дисквалификацию. Также спортсмен в октябре 2015 года признался в суде, что в 1993 году дал взятку, чтобы выиграть гонку Million Dollar Race. На данный момент на счету 51-летнего Армстронга значится золото чемпионата мира 1993 года в групповой гонке.