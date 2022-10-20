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1 час назад

Глава USADA заявил, что Лэнса Армстронга, много лет принимавшего допинг, надо простить

Чемпионат.comиещё 1

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг должен быть прощён. Напомним, в 2012 году Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишён всех спортивных титулов, завоёванных с 1998 года, в том числе семи титулов на «Тур де Франс».

Глава антидопингового агентства призвал простить американского велогонщика
Фото: СоцсетиСоцсети

«Многие гонщики в то время были жертвами системы. И это правда, что со временем они смогли вернуться, хотя и в другом качестве. И мы тоже должны простить Лэнса Армстронга после его признания.

Мы наблюдаем, как в велоспорт возвращается культура чистого спорта. По сравнению с тем временем разница как между днём и ночью», — приводит слова Тайгарта Yahoo Sports, ссылаясь на SID.

Летние виды спорта,Трэвис Тайгарт,Лэнс Армстронг,Yahoo,
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