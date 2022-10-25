Наталья Антюх пострадала от информации Григория Родченкова. Беглый профессор продолжает топить российский спорт.

Результаты Олимпиады в Лондоне, прошедшей 10 лет назад, вновь пересмотрены. Россия лишилась ещё одной олимпийской чемпионки. Бегунья Наталья Антюх, победившая тогда на дистанции 400 метров с барьерами, уличена в нарушении антидопинговых правил после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Беглый профессор Григорий Родченков, со своими помощниками имевший полный доступ к этой базе, продолжает топить наш спорт.

Именно из-за истории с этой базой российские спортсмены не выступали на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном. Когда ВАДА потребовало от России передать полную базу, возникла заминка. А затем выяснилось, что многие данные были поправлены, некоторые вообще удалены. Расследование шло долго, а в итоге наш спорт наказали выступлением без национальных символов.

Кстати, скоро срок отстранения завершится. Правда, вряд ли это поможет российским спортсменам вернуться. Антюх на Олимпиаде-2012 была одной из героинь в составе сборной России. Она выиграла барьерный бег на круг, опередив американку Лашинду Демус, а также помогла нашей сборной завоевать серебро в эстафете 4 по 400 м.

В феврале 2017 года Антюх вернула эстафетную медаль в МОК. Дело в том, что участница той эстафеты Антонина Кривошапка попалась на нарушении антидопинговых правил, а в итоге наград были лишены все.

Самую главную медаль в своей карьере Наталья тогда сохранила. Да, были серебро Афин-2004 и бронза Пекина-2008, но разве могли эти награды сравниться с личной победой? Теперь только серебро и бронза останутся в коллекции Антюх – их уже никто не отнимет.

Примечательно, что в настоящее время спортсменка дисквалифицирована на четыре года. В прошлом году Наталью наказали на основании доклада профессора Ричарда Макларена. Все результаты Антюх с 30 июня 2013 года были аннулированы.

Удивительно, что и тогда бегунья сохранила олимпийское золото. То есть вокруг всё полыхало, но Антюх оставалась чемпионкой. К сожалению, вечно так продолжаться не могло.