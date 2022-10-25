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1 час назад

Россию лишили ещё одной олимпийской чемпионки. Она уже отдала медаль Лондона-2012

Чемпионат.com

Наталья Антюх пострадала от информации Григория Родченкова. Беглый профессор продолжает топить российский спорт.

Результаты Олимпиады в Лондоне, прошедшей 10 лет назад, вновь пересмотрены. Россия лишилась ещё одной олимпийской чемпионки. Бегунья Наталья Антюх, победившая тогда на дистанции 400 метров с барьерами, уличена в нарушении антидопинговых правил после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Беглый профессор Григорий Родченков, со своими помощниками имевший полный доступ к этой базе, продолжает топить наш спорт.

Именно из-за истории с этой базой российские спортсмены не выступали на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном. Когда ВАДА потребовало от России передать полную базу, возникла заминка. А затем выяснилось, что многие данные были поправлены, некоторые вообще удалены. Расследование шло долго, а в итоге наш спорт наказали выступлением без национальных символов.

Кстати, скоро срок отстранения завершится. Правда, вряд ли это поможет российским спортсменам вернуться. Антюх на Олимпиаде-2012 была одной из героинь в составе сборной России. Она выиграла барьерный бег на круг, опередив американку Лашинду Демус, а также помогла нашей сборной завоевать серебро в эстафете 4 по 400 м.

В феврале 2017 года Антюх вернула эстафетную медаль в МОК. Дело в том, что участница той эстафеты Антонина Кривошапка попалась на нарушении антидопинговых правил, а в итоге наград были лишены все.

Самую главную медаль в своей карьере Наталья тогда сохранила. Да, были серебро Афин-2004 и бронза Пекина-2008, но разве могли эти награды сравниться с личной победой? Теперь только серебро и бронза останутся в коллекции Антюх – их уже никто не отнимет.

Примечательно, что в настоящее время спортсменка дисквалифицирована на четыре года. В прошлом году Наталью наказали на основании доклада профессора Ричарда Макларена. Все результаты Антюх с 30 июня 2013 года были аннулированы.

Удивительно, что и тогда бегунья сохранила олимпийское золото. То есть вокруг всё полыхало, но Антюх оставалась чемпионкой. К сожалению, вечно так продолжаться не могло.

Если кто-то скажет, да что за чемпионы такие – чуть ли не все были на допинге, возразить нечего. Правда, это уже прошлая история, за которую российский спорт уже понёс жёсткое наказание.

Летние виды спорта,Видео,Антонина Кривошапка,Наталья Антюх,Григорий Родченков,Ричард Макларен,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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