Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
50 минут назад

Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян 26 ноября

ТАСС

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации 26 ноября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба FIE.

Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации решения исполнительного комитета о назначении Эммануэля Кациадакиса исполняющим обязанности президента организации. Ранее федерацию с 2008 года возглавлял представитель России Алишер Усманов, который 1 марта принял решение приостановить полномочия президента FIE.

2 марта FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Федерация фехтования России (ФФР) подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии. 1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания. В результате суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено.

Летние виды спорта,Алишер Усманов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители