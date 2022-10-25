Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации 26 ноября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба FIE.

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Также на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации решения исполнительного комитета о назначении Эммануэля Кациадакиса исполняющим обязанности президента организации. Ранее федерацию с 2008 года возглавлял представитель России Алишер Усманов, который 1 марта принял решение приостановить полномочия президента FIE.