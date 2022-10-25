Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации 26 ноября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба FIE.
Также на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации решения исполнительного комитета о назначении Эммануэля Кациадакиса исполняющим обязанности президента организации. Ранее федерацию с 2008 года возглавлял представитель России Алишер Усманов, который 1 марта принял решение приостановить полномочия президента FIE.
2 марта FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Федерация фехтования России (ФФР) подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии. 1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания. В результате суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено.