Пять российских спортсменов сменили гражданство

Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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В тексте не уточняются виды спорта, которые представляют россияне. При этом отмечается, что они «уже показали свое мастерство на белорусских аренах». Указ о принятии россиян в белорусское гражданство подписал Лукашенко.

Всего от 25 октября белорусские паспорта получили 355 человек, из них 48 несовершеннолетних.