Пять российских спортсменов сменили гражданство

Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В тексте не уточняются виды спорта, которые представляют россияне. При этом отмечается, что они «уже показали свое мастерство на белорусских аренах». Указ о принятии россиян в белорусское гражданство подписал Лукашенко.
Всего от 25 октября белорусские паспорта получили 355 человек, из них 48 несовершеннолетних.
В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских атлетов. Многие из них последовали этому указанию, став отстранять граждан РФ и Белоруссии от состязаний. При этом в некоторых видах спорта они все еще могут выступать, но только под нейтральным флагом.