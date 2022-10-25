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14 минут назад

Пять российских спортсменов сменили гражданство на белорусское

Елена Прошина

Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Пять российских спортсменов сменили гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В тексте не уточняются виды спорта, которые представляют россияне. При этом отмечается, что они «уже показали свое мастерство на белорусских аренах». Указ о принятии россиян в белорусское гражданство подписал Лукашенко.

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Всего от 25 октября белорусские паспорта получили 355 человек, из них 48 несовершеннолетних.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских атлетов. Многие из них последовали этому указанию, став отстранять граждан РФ и Белоруссии от состязаний. При этом в некоторых видах спорта они все еще могут выступать, но только под нейтральным флагом.

Летние виды спорта,Александр Лукашенко,УЕФА,
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