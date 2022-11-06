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1 час назад

Рукосуев выиграл Кубок России по скелетону

ТАСС

Евгений Рукосуев занял первое место по итогам Кубка России по скелетону. Соревнования прошли в воскресенье в Сочи.

Рукосуев выиграл Кубок России по скелетону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рукосуев по итогам заездов показал результат 1 минута 50,64 секунды. Вторым стал Владислав Семенов (отставание - 0,6 секунды), третьим - олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков (+0,66). Серебряный призер Игр-2018 в Пхёнчхане Никита Трегубов пропустил Кубок России из-за недавно перенесенной болезни.

Рукосуеву 23 года, он является чемпионом мира среди юниоров, чемпионом России 2021 года. На Олимпиаде в Пекине скелетонист занял шестое место.

Летние виды спорта,Евгений Рукосуев,Никита Трегубов,Владислав Семенов,Александр Третьяков,
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