Рукосуев выиграл Кубок России по скелетону

Евгений Рукосуев занял первое место по итогам Кубка России по скелетону. Соревнования прошли в воскресенье в Сочи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рукосуев по итогам заездов показал результат 1 минута 50,64 секунды. Вторым стал Владислав Семенов (отставание - 0,6 секунды), третьим - олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков (+0,66). Серебряный призер Игр-2018 в Пхёнчхане Никита Трегубов пропустил Кубок России из-за недавно перенесенной болезни.