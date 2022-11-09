Во Всероссийской федерации самбо поделились ожиданиями от предстоящего чемпионата мира

Всероссийская федерация самбо рассчитывает, что спортсменынациональной сборной покажут яркую борьбу на чемпионате мира и привезут медали высшего достоинства, несмотря на высокую конкуренцию. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС расскахала исполнительный директор федерации Анастасия Кондратьева.

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Чемпионат мира по самбо пройдет с 9 по 14 ноября в Киргизии.

"Я считаю, что многие покажут очень интересную, яркую борьбу, многие заберут медали и приедут с медалями высшего достоинства", - сказала Кондратьева.

Она добавила, что серьезную конкуренцию российским спортсменам составят самбисты из Узбекистана, Казахстана, Монголии, Киргизии. Кроме того, участие примут команды из Франции, Германии и Румынии. Сборная Украины не выступит на предстоящем чемпионате мира.

Несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах, самбисты из этих стран продолжают выступать на международных соревнованиях. Международная федерация самбо (FIAS) разрешила выступать российским и белорусским спортсменам на международных соревнованиях под флагом и гимном организации.