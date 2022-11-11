В Международной федерации самбо оценили выбор Киргизии в качестве хозяина ЧМ

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает, что в организации сделали правильный выбор в плане назначения хозяина чемпионата мира--2022.
«Я приехал в Киргизию за несколько дней до начала чемпионата мира и успел посетить самые отдаленные уголки страны. И могу сказать, что прежде всего меня поразило, насколько чисто говорят местные жители на русском языке. Коммуникация тоже очень важна, когда мы говорим об организации чемпионата мира, которая сама по себе великолепна. Я благодарен принимающей стороне за гостеприимство и профессиональное отношение к делу. Очевидно, что исполком FIAS сделал правильный выбор», — передает слова Шестакова корреспондент «Газеты.Ru».
Чемпионат мира по самбо пройдет с 11 по 13 ноября в столице Киргизии — Бишкеке.
В турнире примут участие представители более 50 стран. Стоит отметить, что российские спортсмены также примут участие в турнире. Однако они смогут выступать только под флагом и с гимном FIAS.
Всего будет разыгран 21 комплект медалей.
Напомним, что в сентябре сборная Украины по самбо приняла решение отказаться от выступления на чемпионате Европы-2022 в связи с допуском россиян до участия в турнире.