В Международной федерации самбо оценили выбор Киргизии в качестве хозяина ЧМ

«Я приехал в Киргизию за несколько дней до начала чемпионата мира и успел посетить самые отдаленные уголки страны. И могу сказать, что прежде всего меня поразило, насколько чисто говорят местные жители на русском языке. Коммуникация тоже очень важна, когда мы говорим об организации чемпионата мира, которая сама по себе великолепна. Я благодарен принимающей стороне за гостеприимство и профессиональное отношение к делу. Очевидно, что исполком FIAS сделал правильный выбор», — передает слова Шестакова корреспондент «Газеты.Ru».