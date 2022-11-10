«Как можно пожимать им руки?»: почему Украина отказалась от ЧМ по самбо

Федерация самбо Украины решила бойкотировать чемпионат мира по самбо из-за допуска к нему россиян. Как сообщает «Чемпионат.com», ранее в обращении к Международной федерации самбо (FIAS) украинская организация заявляла, что спортсмены не смогут выйти на один ковер с теми, кто поддерживает специальную военную операцию.
Напомним, что чемпионат пройдет с 10 по 15 ноября в Киргизии. В турнире примут участие представители 55 стран, в том числе России и Белоруссии. Решение по допуску россиян было принято исполнительным комитетом FIAS — его глава Василий Шестаков подчеркивал, что изменению иными органами оно не подлежит. После этого Украина решила бойкотировать соревнования, даже не посоветовавшись со своими спортсменами.
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Ранее по причине допуска россиян к участию Федерация самбо Украины бойкотировала чемпионат Европы. Тогда от лица спортсменов, тренеров и специалистов организация объясняла, что в этом спорте есть правило — пожимать друг другу руки перед началом и после окончания схватки. Однако украинцы не могут пойти на такое из-за поддержки россиянами спецоперации на Украине.
«Как вообще можно с ними выходить на один ковёр? Украинские самбисты не хотят не только пожимать руку, но и ступать с ними на один ковёр!» — говорится в сообщении федерации.
Сам Шестаков заявил, что сожалеет об отказе Украины принять участие в чемпионате мира. Он отметил, что это одна из сильнейших команд — глава FIAS надеется, что в будущем ситуация изменится и украинцы снова будут выступать на соревнованиях.