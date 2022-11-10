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41 минуту назад

Олег Матыцин: «Мы не сжигаем мосты с международными федерациями»

Sports.ru

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о взаимодействии с международными спортивными федерациями.

Матыцин: Мы не сжигаем мосты с международными федерациями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, скажем так, не сжигаем мосты с международными

Хотя понимаем, что взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и международными федерациями, оно очень сложное, но мы, повторяю, через построение форматов, прежде всего, со странами БРИКС и ШОС, считаем, что это правильное направление. Более того, на территории этих стран проживают три четверти населения всего земного шара.

В следующем году пройдут вторые игры стран СНГ. Мы внесли изменения в единый календарный план и в единую всероссийскую спортивную классификацию, чтобы спортсмены имели возможность получения разрядов и званий, аналогичных по результатам, которые они обычно получали после участия в международных соревнованиях», – сказал Матыцин.

Летние виды спорта,Олег Матыцин,БРИКС,ШОС,
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