Матыцин: Мы не сжигаем мосты с международными федерациями

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о взаимодействии с международными спортивными федерациями.
«Мы, скажем так, не сжигаем мосты с международными
Хотя понимаем, что взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и международными федерациями, оно очень сложное, но мы, повторяю, через построение форматов, прежде всего, со странами БРИКС и ШОС, считаем, что это правильное направление. Более того, на территории этих стран проживают три четверти населения всего земного шара.
В следующем году пройдут вторые игры стран СНГ. Мы внесли изменения в единый календарный план и в единую всероссийскую спортивную классификацию, чтобы спортсмены имели возможность получения разрядов и званий, аналогичных по результатам, которые они обычно получали после участия в международных соревнованиях», – сказал Матыцин.