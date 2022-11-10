Матыцин: Мы не сжигаем мосты с международными федерациями

Хотя понимаем, что взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и международными федерациями, оно очень сложное, но мы, повторяю, через построение форматов, прежде всего, со странами БРИКС и ШОС, считаем, что это правильное направление. Более того, на территории этих стран проживают три четверти населения всего земного шара.