Еще одна россиянка сменила спортивное гражданство

Российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

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Со следующего сезона 14-летняя спортсменка будет выступать за Кипр. Туголукова является кандидатом в мастера спорта.

Туголукова — победительница первенства России по художественной гимнастике в многоборье. Также она завоевала четыре медали, одна из которых золотая, на Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2022 году.

7 ноября стало известно, что еще одна российская гимнастка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Симакова, сменит спортивное гражданство. 18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила немецкий паспорт.