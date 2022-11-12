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1 час назад

Еще одна российская гимнастка сменила спортивное гражданство

Lenta.ru

Российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Еще одна россиянка сменила спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Со следующего сезона 14-летняя спортсменка будет выступать за Кипр. Туголукова является кандидатом в мастера спорта.

Роднина не тревожится о том, что российские фигуристы могут сменить спортивное гражданство

Туголукова — победительница первенства России по художественной гимнастике в многоборье. Также она завоевала четыре медали, одна из которых золотая, на Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2022 году.

7 ноября стало известно, что еще одна российская гимнастка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Симакова, сменит спортивное гражданство. 18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг летом 2022 года и уже получила немецкий паспорт.

В марте FIG запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.

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