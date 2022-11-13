Сборная России выиграла общекомандный зачет ЧМ-2022 по самбо

Российские самбисты завоевали пять золотых и одну серебряную награду на чемпионате мира в Бишкеке. Результаты заключительного соревновательного дня публикует Международная федерация самбо.

Фото: ФИАС ФИАС

Россияне заняли первое место в общекомандном зачете. Всего у них 19 медалей (13 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые).

В заключительный день соревнований победителями в своих весовых категориях стали Дарья Речкалова, Анжела Гаспарян, Станислав Скрябин, Антон Коновалов, Саид Саидов, Сослан Джанаев.

Второе место у Киргизии, третьими стали самбисты из Белоруссии.

Спортсмены из России, Белоруссии и Франции выступали под флагом Международной федерации самбо(FIAS) по решению исполкома организации.