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42 минуты назад

Сборная России выиграла общекомандный зачет ЧМ-2022 по самбо

Майк Габриелян

Российские самбисты завоевали пять золотых и одну серебряную награду на чемпионате мира в Бишкеке. Результаты заключительного соревновательного дня публикует Международная федерация самбо.

Сборная России выиграла общекомандный зачет ЧМ-2022 по самбо
Фото: ФИАСФИАС

Россияне заняли первое место в общекомандном зачете. Всего у них 19 медалей (13 золотых, 2 серебряные, 4 бронзовые).

В заключительный день соревнований победителями в своих весовых категориях стали Дарья Речкалова, Анжела Гаспарян, Станислав Скрябин, Антон Коновалов, Саид Саидов, Сослан Джанаев.

Второе место у Киргизии, третьими стали самбисты из Белоруссии.

Спортсмены из России, Белоруссии и Франции выступали под флагом Международной федерации самбо(FIAS) по решению исполкома организации.

Ранее сообщалось, что Мария Амьюлина Гедес стала первой в истории чемпионкой мира по самбо, представляющей сборную беженцев.

Летние виды спорта,Анжела Гаспарян,Антон Коновалов,Сослан Джанаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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