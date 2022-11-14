Российская чемпионка ОИ уехала в США

«Наш спорт перевернулся с ног на голову, и я в предвкушении новых программ. Очень рада поработать с девочками и быть частью большой семьи в нашем виде спорта.



Я понимаю, что изменения очень сложные как для тренеров, так и для спортсменов, но это двигает наш спорт на новый уровень. Спасибо за доверие в постановках программ», — написала Голядкина.