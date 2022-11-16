Гегемонии России в синхронном плавании предсказали конец

В программу Олимпиады решили включить именно тот вид, в котором наши девушки никогда не выступали, а украинки всегда побеждали.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В синхронном плавании меняют программу групповых соревнований на Олимпийских играх в Париже. И, кажется, России это на пользу не пойдёт.

Видео дня

Да, наши спортсменки в ближайшее время и так не смогут принять участие в международных соревнованиях из-за отстранения, но, кажется, в FINA решили окончательно прервать гегемонию России в синхронном плавании.

Изменения на благо Украины?

Международная федерация плавания (FINA) на днях сообщила, что на Олимпиаде-2024 в групповые соревнования по синхронному плаванию будет включена акробатическая программа – аналог так называемых «хайлайтов». То есть теперь победитель Игр будет определяться по сумме трёх программ: к технической и произвольной добавится также акробатическая группа.

Само количество олимпийских медалей в синхронном плавании останется прежним. На Олимпиаде в Париже, как и прежде, будет разыграно два комплекта наград – в соревнованиях групп и в дуэте. Стоит отметить, что ранее россиянки шесть раз подряд выигрывали золото в группах.

Медали чемпионата мира в «хайлайте» впервые были разыграны в 2019 году в Южной Корее. Российская команда в этой дисциплине не выступала. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что одна из причин, по которой команда не ставила «хайлайты» – это осознанное решение дать другим сборным шанс побороться за золотые награды. Золото чемпионата мира тогда забрали девушки из Украины. Именно эта сборная в настоящее время является единственным победителем чемпионатов мира (2019, 2022) и Европы (2021, 2022) в новой дисциплине.

Программа дисциплины включает в себя минимум четыре типа обязательных акробатических элементов. Оценки ставятся только за акробатику. Обычно в «хайлайтах» выступают команды по 10 девушек, но на Олимпиаде их будет восемь. И это также может стать проблемой – по новым правилам в команде не может быть запасных, то есть восемь спортсменок должны будут выступить в трёх групповых программах, а две из них – ещё и в двух программах в дуэте.

«Совпадение? Не думаю»

«Хайлайты» – это единственная дисциплина в синхронном плавании, в которой россиянки никогда не выступали на чемпионатах мира. И именно это вызвало вопросы в России. Почему в олимпийскую программу решили добавить именно тот вид, в котором россиянки традиционно не участвуют?

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заметила, что не считает изменения простым совпадением:

«Нагрузка будет увеличена, и очень сильно, у дуэта она увеличится ещё больше. С одной стороны, это популяризация нашего вида спорта. Возможно, в дальнейшем программа «хайлайты» может заменить техническую и произвольную, это не исключено – комбинированную программу так быстро убрали из программы чемпионата мира.

Но тут возникает другой вопрос. Сборная России никогда не участвовала именно в этой программе, и именно «хайлайты» вводят в программу Олимпийских игр. Совпадение? Не думаю», — приводит слова Ромашиной «Матч ТВ».

Негативно высказалась и трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина: