Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Международный паралимпийский комитет приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России. Об этом МПК сообщил у себя в Twitter-аккаунте.

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Решение организация приняла на внеочередной генассамблее в Берлине. За приостановку членства ПКР проголосовали 64 члена МПК, против выступило 39 человек, еще 16 воздержались. В качестве причины вынесения этого предложения на голосование в организации назвали «неспособность российского комитета выполнять свои обязательства в объединении в соответствии с его уставом».