ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Елена Прошина

Международный паралимпийский комитет приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России. Об этом МПК сообщил у себя в Twitter-аккаунте.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение организация приняла на внеочередной генассамблее в Берлине. За приостановку членства ПКР проголосовали 64 члена МПК, против выступило 39 человек, еще 16 воздержались. В качестве причины вынесения этого предложения на голосование в организации назвали «неспособность российского комитета выполнять свои обязательства в объединении в соответствии с его уставом».

Отмечается, что ПКР в связи с приостановкой членства лишилась всех прав члена МПК за исключением возможности подать апелляцию насчет решения. В случае если ее не удовлетворят, российский комитет сможет восстановиться в организации не раньше IV квартала 2023 года.

Летние виды спорта,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители