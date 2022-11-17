В СПЧ осудили Международный паралимпийский комитет за санкции к России

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод осудил Международный паралимпийский комитет (МПК) за решение приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

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"В антироссийском угаре решили выместить свою злобу и агрессию на паралимпийцах. Ничего человеческого не осталось, а такое понятие как милосердие выброшено на свалку. Какое отношение к политике, СВО, имеют паралимпийцы, люди с ограниченными возможностями, которые, участвуя в спортивных состязаниях, демонстрируют силу духа и целеустремленность", - сообщил Брод РИА Новости.

О приостановке членства ПКР было объявлено во время Генеральной ассамблеи МПК, проходившей в Германии. Ранее Международный паралимпийский комитет лишал российских спортсменов права выступить на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также на зимних Играх-2022 в Пекине. В 2018 году россиян допустили до Паралимпийских игр в Пхенчхане в нейтральном статусе, а в 2021-м разрешили принять участие в Играх в Токио.