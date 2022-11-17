Российский марафонец пожаловался на жизнь в Португалии

Российский марафонец Искандер Ядгаров рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о сложностях жизни в Португалии .

Спортсмен отметил, что столкнулся с другим темпом и образом жизни. «Португалия с первых же дней начала испытывать мое терпение. Бюрократия, огромные очереди, неспешная жизнь, закрытые в полдень кафешки, отсутствие или плохая развитость привычных сервисов — все то, от чего я так отвык в Москве, вдруг настигло меня здесь», — пожаловался Ядгаров. Он добавил, что старается отпустить ситуацию и принять происходящее.