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52 минуты назад

Российский марафонец пожаловался на жизнь в Португалии

Lenta.ru

Российский марафонец Искандер Ядгаров рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о сложностях жизни в Португалии.

Российский марафонец пожаловался на жизнь в Португалии
Фото: СоцсетиСоцсети

Спортсмен отметил, что столкнулся с другим темпом и образом жизни. «Португалия с первых же дней начала испытывать мое терпение. Бюрократия, огромные очереди, неспешная жизнь, закрытые в полдень кафешки, отсутствие или плохая развитость привычных сервисов — все то, от чего я так отвык в Москве, вдруг настигло меня здесь», — пожаловался Ядгаров. Он добавил, что старается отпустить ситуацию и принять происходящее.

Ядгаров — двукратный победитель Московского марафона. О переезде в Португалию он сообщил в октябре.

Ранее олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по футболу Евгений Кузнецов пожаловался на низкую зарплату тренера в Швеции.

«У меня зарплата две тысячи (долларов — прим. «Ленты.ру»). 600 из них отдашь за квартиру, 500 за машину, бензин — и почти ничего не осталось», — сказал он.

Летние виды спорта,Искандер Ядгаров,Евгений Кузнецов,
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