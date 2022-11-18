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3 часа назад

Витольда Баньку переизбрали на пост президента WADA

Москва24иещё 7

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) переизбрал Витольда Баньку на пост президента организации. Новый трехлетний срок поляка в этой должности начнется 1 января, сообщается на сайте WADA.

Витольда Баньку переизбрали на пост президента WADA
Фото:  TACC/Xinhua/ZUMA Wire TACC/Xinhua/ZUMA Wire

Отмечается, что свой пост сохранит и вице-президент агентства Ян Ян. Решение о переизбрании Баньки было принято единогласно.

Витольд Банька возглавляет WADA с 1 января 2020 года. До работы в агентстве он занимал пост министра спорта и туризма Польши.

Ранее WADA потребовало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Уточнялось, что отсчет дисквалификации должен вестись с даты вступления решения CAS в силу.

Летние виды спорта,Витольд Банька,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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