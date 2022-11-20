Синхронистка Чигирева победила на Кубке России

Олимпийская чемпионка Влада Чигирева победила на Кубке России по синхронному плаванию. Она выступила с новой произвольной программой, сообщает «Матч ТВ».

Фото: Федерация синхронного плавания России Федерация синхронного плавания России

Чигирева стала лучшей с произвольной программой под Nothing Else Matters в исполнении Шакиры, набрав 98,0000 балла. Спортсменка призналась, что это ее первое выступление в соло более чем за 10 лет.

Второе место заняла Алина Румянцева (92,5333), третье — Диана Картушина (91,7000).

В сумме за техническую и произвольную программы лучшей признана Румянцева (182,5713).

Соревнования микст дуэтов в технической программе выиграли Артур Коршунов и Александра Лямасова (86,3855).

В соревнованиях дуэтов первыми стали Анна Андрианова и Валентина Герасимова (90,4296).

У мужчин с сольной произвольной программой победил Коршунов (87,5000).