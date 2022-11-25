Чикунова показала лучший результат в мире на дистанции 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 200 метров брассом на «Играх дружбы».
Чикунова победила в финальном заплыве с результатом 2 минуты 14,70 секунды. Второй стала Виталина Симонова (2.19,19), замкнула тройку лучших Ника Годун (2.19,94).
Рекорд мира на этой дистанции на короткой воде принадлежит американке Ребекке Сони (2.14,57).
— Думала, лишь бы не было такого, что мне не хватит сотых. Опасность такая была, и вот так случилось. Пыталась плыть на отрыв, но не получилось. В каком то повороте потянулась.
Не последний старт в этом году. Могу плыть еще быстрее. Буду работать, чтобы рекорд покорился, — сказала Чикунова «Матч ТВ».
Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в рамках второго этапа «Игр дружбы» в Казани.