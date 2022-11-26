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2 часа назад

Олимпийской чемпионке Ромашиной предложили возглавить отделение школы синхронного плавания

ТАСС

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина в ближайшее время может перейти на тренерскую работу и стать руководителем отделения в школе по синхронному плаванию "Юность Москвы". Об этом ТАСС в субботу сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Олимпийской чемпионке Ромашиной предложили работу в школе
Фото: СоцсетиСоцсети

Ромашина в 2021 году после окончания Олимпиады в Токио заявила о временной приостановке спортивной карьеры. В начале апреля она была официально возвращена в число кандидатов в национальную команду.

"Сейчас Светлане предложили возглавить отделение школы по синхронному плаванию, которая находится в плавательном центре около метро "Тульская", - сказала Покровская. - Она сейчас больше склоняется к тому, чтобы выбрать тренерскую стезю. Я думаю, она даст свое согласие. Жизнь покажет, что будет дальше. Все зависит от ситуации, может быть, она и вернется в к

"Но вернуться ей, да и другим спортсменкам, будет непросто, ведь сменившие их девочки сейчас готовятся выступать на Олимпийских играх и побеждать", - заключила Покровская.

Спортивная школа олимпийского резерва "Юность Москвы" по синхронному плаванию, расположенная в районе метро "Тульская", была основана в 1980 году. Ромашина является одной из воспитанниц этой школы.

Ромашиной 33 года, спортсменка семь раз побеждала на Олимпийских играх. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина - самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Летние виды спорта,Светлана Ромашина,Татьяна Покровская,СБОРНАЯ РОССИИ,
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