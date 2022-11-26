Олимпийской чемпионке Ромашиной предложили работу в школе

"Сейчас Светлане предложили возглавить отделение школы по синхронному плаванию, которая находится в плавательном центре около метро "Тульская", - сказала Покровская. - Она сейчас больше склоняется к тому, чтобы выбрать тренерскую стезю. Я думаю, она даст свое согласие. Жизнь покажет, что будет дальше. Все зависит от ситуации, может быть, она и вернется в к