Олимпийской чемпионке Ромашиной предложили работу в школе

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина в ближайшее время может перейти на тренерскую работу и стать руководителем отделения в школе по синхронному плаванию "Юность Москвы". Об этом ТАСС в субботу сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
Ромашина в 2021 году после окончания Олимпиады в Токио заявила о временной приостановке спортивной карьеры. В начале апреля она была официально возвращена в число кандидатов в национальную команду.
"Сейчас Светлане предложили возглавить отделение школы по синхронному плаванию, которая находится в плавательном центре около метро "Тульская", - сказала Покровская. - Она сейчас больше склоняется к тому, чтобы выбрать тренерскую стезю. Я думаю, она даст свое согласие. Жизнь покажет, что будет дальше. Все зависит от ситуации, может быть, она и вернется в к
"Но вернуться ей, да и другим спортсменкам, будет непросто, ведь сменившие их девочки сейчас готовятся выступать на Олимпийских играх и побеждать", - заключила Покровская.
Спортивная школа олимпийского резерва "Юность Москвы" по синхронному плаванию, расположенная в районе метро "Тульская", была основана в 1980 году. Ромашина является одной из воспитанниц этой школы.
Ромашиной 33 года, спортсменка семь раз побеждала на Олимпийских играх. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина - самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.