Экс-рекордсмен мира Асафа Пауэлл завершил карьеру

Ямайский спринтер, экс-рекордсмен мира в беге на 100 м Асафа Пауэлл завершил спортивную карьеру в возрасте 40 лет.

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На соревнованиях Пауэлл 97 раз выбегал из 10 секунд, что является абсолютным рекордом. Последний раз он бежал быстрее 10 секунд 1 сентября 2016 года.

Мировой рекорд на стометровке Пауэлл установил в июне 2005 года. В 2008-м еще один представитель Ямайки Усэйн Болт превзошел рекорд соотечественника (9,72), а потом дважды улучшал собственное достижение – 9,69 (2008) и 9,58 (2009).