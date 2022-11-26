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1 час назад

Экс-рекордсмен мира в беге на 100 м Асафа Пауэлл завершил спортивную карьеру

Sports.ru

Ямайский спринтер, экс-рекордсмен мира в беге на 100 м Асафа Пауэлл завершил спортивную карьеру в возрасте 40 лет.

Экс-рекордсмен мира Асафа Пауэлл завершил карьеру
Фото: Sports.ruSports.ru

На соревнованиях Пауэлл 97 раз выбегал из 10 секунд, что является абсолютным рекордом. Последний раз он бежал быстрее 10 секунд 1 сентября 2016 года.

Мировой рекорд на стометровке Пауэлл установил в июне 2005 года. В 2008-м еще один представитель Ямайки Усэйн Болт превзошел рекорд соотечественника (9,72), а потом дважды улучшал собственное достижение – 9,69 (2008) и 9,58 (2009).

Пауэлл является олимпийским чемпионом Рио-2016 в эстафете 4 по 100 м. Также на его счету два золота и серебро ЧМ в эстафетах 4 по 100 м и две личных бронзы на дистанции 100 м.

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