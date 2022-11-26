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43 минуты назад

Олимпийские чемпионы Храмцов и Ларин победили на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих

Матч ТВ

Олимпийские чемпионы Токио россияне Максим Храмцов и Владислав Ларин победили на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих, который проходит в Тегеране, сообщается на официальном сайте Союза тхэквондо России.

Россияне победили на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Храмцов завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг, победив в финальной схватке представителя Ирана. Ларин стал лучшим в весе свыше 87 кг. На церемонии награждения спортсмены вышли под флагом России, для них прозвучал гимн страны.

Ранее на турнире золото также завоевал Владимир Гриценко в весе до 54 кг. Серебро в копилку сборной России принесли Дмитрий Шишко (до 63 кг) и Вячеслав Минин (до 68 кг), бронзу — Никита Кривейченко (до 74 кг) и Рафаэль Камалов (до 78 кг).

Летние виды спорта,Владимир Гриценко,Максим Храмцов,Владислав Ларин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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