Россияне победили на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих

Олимпийские чемпионы Токио россияне Максим Храмцов и Владислав Ларин победили на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих, который проходит в Тегеране, сообщается на официальном сайте Союза тхэквондо России.
Храмцов завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг, победив в финальной схватке представителя Ирана. Ларин стал лучшим в весе свыше 87 кг. На церемонии награждения спортсмены вышли под флагом России, для них прозвучал гимн страны.
Ранее на турнире золото также завоевал Владимир Гриценко в весе до 54 кг. Серебро в копилку сборной России принесли Дмитрий Шишко (до 63 кг) и Вячеслав Минин (до 68 кг), бронзу — Никита Кривейченко (до 74 кг) и Рафаэль Камалов (до 78 кг).