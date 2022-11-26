Россияне победили на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих

Олимпийские чемпионы Токио россияне Максим Храмцов и Владислав Ларин победили на чемпионате мира по тхэквондо среди военнослужащих, который проходит в Тегеране, сообщается на официальном сайте Союза тхэквондо России.

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Храмцов завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг, победив в финальной схватке представителя Ирана. Ларин стал лучшим в весе свыше 87 кг. На церемонии награждения спортсмены вышли под флагом России, для них прозвучал гимн страны.