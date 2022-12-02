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1 час назад

Исполком ФФККР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на пост главного тренера сборной

Чемпионат.comиещё 16

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Исполком ФФККР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на пост главного тренера сборной
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Елена Чайковская — заслуженный тренер СССР и России, заслуженный деятель искусств России, мастер спорта СССР, председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее эту должность занимал президент ФФККР Александр Георгиевич Горшков, возглавлявший федерацию с 2010 года. Александр Горшков ушёл из жизни 17 ноября в возрасте 76 лет. Причиной смерти президента ФФККР стал инфаркт. Горшков в паре с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году, выиграли Олимпийские игры 1976 года, став первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

Летние виды спорта,Людмила Пахомова,Елена Чайковская,Александр Горшков,СБОРНАЯ РОССИИ,Совет Федерации,
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