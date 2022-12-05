Исполком МОК оставил в силе санкции против России и Белоруссии

Исполком МОК на очередном заседании оставил в силе ограничительные меры против российских и белорусских спортсменов, рассказал официальный представитель комитета Марк Адамс. Об этом пишет ТАСС.

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«Позиция не изменилась, защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе», - подчеркнул Адамс.

Он отметил, что воздержится от детальных комментариев по вопросу.