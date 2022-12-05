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1 час назад

Исполком МОК оставил в силе санкции против России и Белоруссии

Илья Родин

Исполком МОК на очередном заседании оставил в силе ограничительные меры против российских и белорусских спортсменов, рассказал официальный представитель комитета Марк Адамс. Об этом пишет ТАСС.

Исполком МОК оставил в силе санкции против России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Позиция не изменилась, защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе», - подчеркнул Адамс.

Он отметил, что воздержится от детальных комментариев по вопросу.

Ранее сообщалось, что Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Летние виды спорта,Марк Адамс,
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