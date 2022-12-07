Поздняков отреагировал на лишение россиян медалей Олимпиады-2012

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков после заседания исполкома организации высказался по ряду вопросов, в том числе лишении российских спортсменов 13 медалей Олимпийских игр 2012 года.

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— Как оцениваете ситуацию? Россия потеряла медали за ОИ 2012 года…

— Это произошло не сегодня, не сейчас. Эту тему мы уже подробно изучили.

— Как сейчас продолжается дело Валиевой?

— Кроме того, что я говорил ранее, больше информации нет.

— Будет ли дано вам слово в МОК?

— Саммит — главное событие года, которое проводится в Лозанне. На него приглашены ведущие федерации видов спорта, олимпийские комитеты. Это площадка для выработки консолидированных решений в жизни олимпийского сообщества. Здесь нет никаких ограничений по темам. Нужно отметить, что по общей договоренности по итогам саммита будет сделано заявление, будет опубликована декларации, которая отразит то, что будет принято на саммите. Это мероприятие носит закрытый характер, поэтому мы не даем никаких комментариев в той части.

— Ждете ли новых ограничений для РУСАДА от WADA?