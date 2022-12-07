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1 минуту назад

Поздняков отреагировал на лишение россиян медалей Олимпиады-2012

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков после заседания исполкома организации высказался по ряду вопросов, в том числе лишении российских спортсменов 13 медалей Олимпийских игр 2012 года.

Поздняков отреагировал на лишение россиян медалей Олимпиады-2012
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Как оцениваете ситуацию? Россия потеряла медали за ОИ 2012 года…

— Это произошло не сегодня, не сейчас. Эту тему мы уже подробно изучили.

— Как сейчас продолжается дело Валиевой?

— Кроме того, что я говорил ранее, больше информации нет.

— Будет ли дано вам слово в МОК?

— Саммит — главное событие года, которое проводится в Лозанне. На него приглашены ведущие федерации видов спорта, олимпийские комитеты. Это площадка для выработки консолидированных решений в жизни олимпийского сообщества. Здесь нет никаких ограничений по темам. Нужно отметить, что по общей договоренности по итогам саммита будет сделано заявление, будет опубликована декларации, которая отразит то, что будет принято на саммите. Это мероприятие носит закрытый характер, поэтому мы не даем никаких комментариев в той части.

— Ждете ли новых ограничений для РУСАДА от WADA?

— Я бы хотел разделить проблемы РУСАДА и проблемы ОКР. В той части, что вопрос восстановления не относится к нашей компетенции. ОКР в соответствиями с санкциями CAS ограничен в использовании национальной символики. Решение суда заканчивается 17 декабря. Мы считаем, что это решение CAS полностью ОКР исполнено, и все ограничения в правах истекают. А восстановления РУСАДА — это отдельная история, — сказал Поздняков.

Летние виды спорта,Станислав Поздняков,Всемирное антидопинговое агентство,
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