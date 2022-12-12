США выступили за участие российских спортсменов в ОИ-2024

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», – приводит слова Лайонс The Wall Street Journal.