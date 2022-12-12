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1 час назад

В США поддержали участие России в Олимпиаде

Мария Иванова

Глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что USOPC и американские паралимпийцы поддержат участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

США выступили за участие российских спортсменов в ОИ-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее заявил, что в МОК хотят, чтобы российские и белорусские спортсмены могли участвовать в Играх в Париже, даже если украинский кризис продолжится.

Бах заявил, что президент Франции Макрон выступил за допуск всех стран к Играм-2024

Олимпийский саммит, прошедший 9 декабря, выступил за допуск до ОИ спортсменов, соблюдающих Олимпийскую хартию. В итоговой декларации саммита отмечалось, что запрет на выступление спортсменов РФ и Белоруссии с символикой своей страны должен сохраниться, как и запрет на проведение соревнований в этих странах.

«Возможно, это неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. <…> Мы категорически против, чтобы они [россияне - прим.ред.] вернулись под национальным флагом», - подчеркнула Лайонс.

Лайонс добавила, что «катализатор» санкций - украинский кризис - не исчез, но вопрос безопасности спортсменов уже не стоит столь остро.

Летние виды спорта,Томас Бах,
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