Роднина объяснила позицию США по участию россиян в Олимпиаде-2024

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24 прокомментировала сообщения о том, что Олимпийский комитет США выступил за участие спортсменов из РФ на Летних играх в Париже в 2024 году. По ее мнению, это ничего не значит и является лишь размышлениями.

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«Возможно, им стало скучно без нас. Не про кого писать гадости. А так для них мы чучело для битья. Вот они и решили проявить желание вернуть нас, чтобы было с кем бороться», — сказала Роднина.

Она отметила, что «совершенно не понимает» требования выступать без флага и гимна в нынешних условиях. Раньше, по ее словам, такие меры были понятны, поскольку принимались в качестве санкций за нарушения со стороны российских спортсменов.

«А сейчас что? Политика, которая не должна влиять на спортивные международные процессы. Конечно, Олимпиада не скоро, и многое успеет поменяться. Но сейчас это элемент политики. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — заключила Роднина.