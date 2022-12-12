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1 час назад

«Скучно без нас»: Роднина объяснила позицию США по участию россиян в Олимпиаде-2024

Елена Прошина

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24 прокомментировала сообщения о том, что Олимпийский комитет США выступил за участие спортсменов из РФ на Летних играх в Париже в 2024 году. По ее мнению, это ничего не значит и является лишь размышлениями.

Роднина объяснила позицию США по участию россиян в Олимпиаде-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможно, им стало скучно без нас. Не про кого писать гадости. А так для них мы чучело для битья. Вот они и решили проявить желание вернуть нас, чтобы было с кем бороться», — сказала Роднина.

Она отметила, что «совершенно не понимает» требования выступать без флага и гимна в нынешних условиях. Раньше, по ее словам, такие меры были понятны, поскольку принимались в качестве санкций за нарушения со стороны российских спортсменов.

«А сейчас что? Политика, которая не должна влиять на спортивные международные процессы. Конечно, Олимпиада не скоро, и многое успеет поменяться. Но сейчас это элемент политики. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — заключила Роднина.

Ранее глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что «недопуск россиян к соревнованиям отбрасывает олимпийское движение назад», назвав их возвращение «важным». При этом она отметила, что спортсмены РФ не должны выступать под национальным флагом и гимном.

Летние виды спорта,Ирина Роднина,Госдума,
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