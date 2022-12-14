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1 час назад

Триатлонистка Анна Горева является самым проверяемым РУСАДА спортсменом с начала 2022 года

ТАСС

Триатлонистка Анна Горева является самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом с начала 2022 года. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, за 11 месяцев она была проверена на допинг 11 раз.

Названа самая проверяемая на допинг россиянка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Победительница юношеского первенства Европы 2019 года по триатлону Горева в августе заняла четвертое место на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

По 10 раз были проверены РУСАДА на допинг серебряный призер Спартакиады по триатлону Диана Исакова и бронзовая медалистка того же турнира Юлия Голофеева.

16 августа пресс-служба РУСАДА заявила о четырехлетней дисквалификации триатлониста Андрея Алыпова за использование эритропоэтина (ЭПО), срок дисквалификации отсчитывается с 8 июля 2021 года. Международный союз триатлона ранее дисквалифицировал за ЭПО еще трех российских триатлонистов. Игорь Полянский и Александр Брюханков были отстранены от спорта на три года начиная с августа 2021-го, Владимир Турбаевский - на четыре (с 6 января 2021 года по 6 января 2025 года).

25-летний триатлонист Антон Пономарев с сентября 2021 года отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за использование запрещенных веществ (лигандрола и диметилпентиламина).

Согласно международному регламенту, если четверо или более спортсменов, выступающих под эгидой федерации, нарушат антидопинговые правила в течение одного года, национальной федерации может грозить отстранение от международных стартов сроком до двух лет и штраф до $10 тыс.

Летние виды спорта,Александр Брюханков,Игорь Полянский,Антон Пономарев,
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