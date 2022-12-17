Пловец Колесников выиграл две золотые медали на Кубке Сальникова

Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников одержал победу в субботу на дистанции 100 м вольным стилем на Кубке Владимира Сальникова по плаванию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

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Колесников показал результат 45,97 секунды. Второе место заняли Александр Щеголев и Андрей Минаков (оба - 47,03). Также Колесников стал лучшим на дистанции 50 м на спине (22,44). Вторым стал Павел Самусенко (22,93), третьим - двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов (23,28).

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Колесникову 22 года, на Олимпиаде в Токио он стал серебряным (100 м на спине) и бронзовым (100 м вольным стилем) призером. На счету спортсмена одна серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года. Россиянин является шестикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.

Другие результаты соревновательного дня

На дистанции 100 м брассом победителем стал Кирилл Пригода, второе место занял Олег Костин, третье - Всеволод Занько. Среди женщин на дистанции 100 м брассом лучшей стала Евгения Чикунова, серебряную медаль завоевала Татьяна Белоногофф, бронзовым призером стала белоруска Алина Змушко. На дистанции 100 м баттерфляем золото завоевал Андрей Минаков, вторым стал Самусенко, третьим - Михаил Вековищев. Среди женщин заплыв на 100 м баттерфляем выиграла Арина Суркова, второе место заняла Анастасия Маркова, третье - Дарья Клепикова.

На дистанции 100 м комплексным плаванием победу одержал Егор Корнев, серебряную медаль завоевал Антон Волошин, бронзовым призером стал Дмитрий Савенко. Среди женщин заплыв на 100 м комплексным плаванием выиграла белоруска Анастасия Шкурдай, второе место заняла Ирина Шваева, третье - Яна Шакирова. На дистанции 100 м вольным стилем среди женщин победу одержала Дарья Устинова, второй стала Арина Суркова, третьей - Дарья Трофимова. В заплыве на 400 м вольным стилем первое место заняла Анна Егорова, второе - Валерия Саламатина, третье - Анастасия Гуженкова.

Мария Каменева стала лучшей на дистанции 50 м на спине, серебряным призером стала Александра Курилкина, бронзовую медаль выиграла Шкурдай. Александр Степанов выиграл заплыв на 1 500 м вольным стилем, Иван Моргун стал вторым, третье место занял Савелий Лузин. В женской эстафете 4x50 м вольным стилем победу одержала команда Санкт-Петербурга, серебряными призерами стали спортсменки из команды Новосибирской области, сборная Москвы стала третьей. В мужской эстафете 4x50 м вольным стилем лучшей стала сборная Санкт-Петербурга, вторыми стали пловцы из команды Москвы, третьими - представители Калужской области.