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1 час назад

Рори Макилрой стал самым высокооплачиваемым гольфистом 2022 года

Чемпионат.com

Лидер мирового рейтинга гольфа, североирландец Рори Макилрой стал самым высокооплачиваемым гольфистом по итогам 2022 года.

Рори Макилрой стал самым высокооплачиваемым гольфистом 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В уходящем году Макилрой выиграл Race to Dubai и FedEx Cup, первенствовал на двух турнирах PGA Tour (RBC Canadian Open и CJ Cup), а также на Tour Championship. Он занял второе место в программе Player Impact Program PGA Tour.

Заработок Макилроя по итогам 2022 года составил $ 44,8 млн: $ 10,6 млн на турнирах PGA Tour, $ 2,2 млн на турнирах DP World Tour, $ 18 млн за победу в Кубке FedEx, $ 2 млн за победу на турнире в Дубае и $ 12 млн за второе место в PIP.

Топ-5 гольфистов по заработку в 2022 году:

  1. Рори Макилрой (Северная Ирландия) - $ 44,8 млн
  2. Дастин Джонсон (США) — $ 37,2 млн
  3. Скотти Шеффлер (США) — $ 25,9 млн
  4. Кэмерон Смит (Австралия) — $ 18,4 млн
  5. Бранден Грейс (ЮАР) — $ 17,5 млн
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