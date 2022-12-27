Рори Макилрой стал самым высокооплачиваемым гольфистом 2022 года

Лидер мирового рейтинга гольфа, североирландец Рори Макилрой стал самым высокооплачиваемым гольфистом по итогам 2022 года.

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В уходящем году Макилрой выиграл Race to Dubai и FedEx Cup, первенствовал на двух турнирах PGA Tour (RBC Canadian Open и CJ Cup), а также на Tour Championship. Он занял второе место в программе Player Impact Program PGA Tour.

Заработок Макилроя по итогам 2022 года составил $ 44,8 млн: $ 10,6 млн на турнирах PGA Tour, $ 2,2 млн на турнирах DP World Tour, $ 18 млн за победу в Кубке FedEx, $ 2 млн за победу на турнире в Дубае и $ 12 млн за второе место в PIP.