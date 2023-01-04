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56 минут назад

Российский пловец дисквалифицирован на два года

Лера Букина

Российский пловец Василий Бойко дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics), передает ТАСС.

Российский пловец дисквалифицирован на два года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Срок дисквалификации спортсмена должен истечь 2 июня 2023 года. Его наказали за нарушение антидопинговых правил в 2012 году.

Bacилий Бoйкoв является мнoгoкpaтным чeмпиoном Poccии пo плaвaнию, чeмпиoном миpa в кoмaнднoм зaчeтe пo плaвaнию нa oткpытoй вoдe. Сейчас спортсмену 32 года.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило 21 случай нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх – 2012 в Лондоне.

Согласно отчету ITA, опубликованному 5 декабря, перепроверка допинг-проб выявила 73 случая нарушений антидопинговых правил. В итоге 46 олимпийских наград по четырем видам спорта были перераспределили, а 31 медаль была изъята.

Летние виды спорта,Василий Бойко,
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