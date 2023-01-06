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1 час назад

Международная федерация тяжелой атлетики пожизненно дисквалифицировала украинского тренера

Газета.Ruиещё 1

Международное агентство по тестированию (ITA) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) пожизненно дисквалифицировали заслуженного тренера СССР и Украины Михаила Мацёху. Об этом сообщает Inside The Games.

Международная федерация тяжелой атлетики пожизненно дисквалифицировала украинского тренера
Фото: газета.ругазета.ру

По данным источника, специалист был наказан за «фальсификацию и соучастие» в деле спортсмена Дмитрия Чумака, который, выступая под руководством 80 летнего тренера за сборную Украины, становился трехкратным чемпионом Европы и многократным призером чемпионатов мира в весовых категориях от 94 кг до 109 кг.

В мае 2021 года Чумак был временно отстранен от участия в соревнованиях после обвинений в уклонении от тестирования и попытке взяточничества.

Ранее сообщалось, что российская синхронистка Мария Немчинова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

24-летняя роccиянка отcтранена до 18 мая 2024 года. Cпортcменка выcтупала в cоcтаве национальной команды Роccии на юниорcких чемпионатах мира 2014 года в Финляндии и 2016 года в Роccии, завоевав две золотые и одну cеребряную награды.

На Европейских играх 2015 года в Баку она в составе сборной России выиграла в групповых упражнениях и в комбинации.

Летние виды спорта,Дмитрий Чумак,СБОРНАЯ РОССИИ,
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