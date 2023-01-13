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1 час назад

Лариса Латынина прокомментировала своё состояние после госпитализации

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Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина высказалась о своём состоянии после госпитализации в больницу.

Латынина прокомментировала свое состояние после госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я прекрасно себя чувствую», – приводит слова Латыниной «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что 88-летняя Латынина находится в больнице, ей необходима медицинская помощь. Затем старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что Латынина перенесла сердечный приступ и даже инфаркт. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова же заявляла Латынина госпитализирована для планового осмотра.

Латынина является абсолютной рекордсменкой по количеству завоёванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин — у неё девять золотых олимпийских медалей, пять серебряных и четыре бронзовые.

Летние виды спорта,Валентина Родионенко,Лидия Иванова,Лариса Латынина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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