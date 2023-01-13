Латынина прокомментировала свое состояние после госпитализации

Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина высказалась о своём состоянии после госпитализации в больницу.

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«Я прекрасно себя чувствую», – приводит слова Латыниной «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что 88-летняя Латынина находится в больнице, ей необходима медицинская помощь. Затем старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что Латынина перенесла сердечный приступ и даже инфаркт. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова же заявляла Латынина госпитализирована для планового осмотра.