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1 час назад

В Карелии назвали причину ДТП, в котором погибла чемпионка по хай-дайвингу Лейла Салямова

ТАССиещё 1

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, в котором в четверг погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова, потерял управление машиной. Автомобиль из-за погодных условий вынесло на встречную полосу на повороте, в результате чего произошло столкновение с Volkswagen Tiguan, сообщили в пятницу в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Названа причина ДТП, в котором погибла чемпионка по хай-дайвингу
Фото: соцсетисоцсети

В четверг днем на 163 км федеральной дороги "Сортавала" в Лахденпохском районе Карелии в результате столкновения двух иномарок погибли водитель и пассажир Mitsubishi, пострадали и были госпитализированы водитель и пассажир Volkswagen.

"Водитель автомобиля Mitsubishi не учел метеорологические и дорожные условия, неправильно выбрал скорость движения, вследствие чего при прохождении поворота потерял управление транспортным средством. В результате неуправляемого заноса автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen", - говорится в сообщении.

По информации минздрава Карелии, пострадавшую пассажирку - женщину 39 лет - доставили в больницу с тупой травмой живота и массивным внутрибрюшным кровотечением. Ее прооперировали, состояние пациентки стабилизировали. Решается вопрос о ее переводе из Сортавальской ЦРБ в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова в Петрозаводск. Мужчину 47 лет госпитализировали с сочетанной скелетной травмой, ему также требуется операция.

Гибель чемпионки России по хай-дайвингу Лейлы Салямовой в автокатастрофе подтвердили в Российской федерации прыжков в воду. Салямова - чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год).

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