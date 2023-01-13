Названа причина ДТП, в котором погибла чемпионка по хай-дайвингу

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, в котором в четверг погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова, потерял управление машиной. Автомобиль из-за погодных условий вынесло на встречную полосу на повороте, в результате чего произошло столкновение с Volkswagen Tiguan, сообщили в пятницу в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

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В четверг днем на 163 км федеральной дороги "Сортавала" в Лахденпохском районе Карелии в результате столкновения двух иномарок погибли водитель и пассажир Mitsubishi, пострадали и были госпитализированы водитель и пассажир Volkswagen.

"Водитель автомобиля Mitsubishi не учел метеорологические и дорожные условия, неправильно выбрал скорость движения, вследствие чего при прохождении поворота потерял управление транспортным средством. В результате неуправляемого заноса автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen", - говорится в сообщении.

По информации минздрава Карелии, пострадавшую пассажирку - женщину 39 лет - доставили в больницу с тупой травмой живота и массивным внутрибрюшным кровотечением. Ее прооперировали, состояние пациентки стабилизировали. Решается вопрос о ее переводе из Сортавальской ЦРБ в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова в Петрозаводск. Мужчину 47 лет госпитализировали с сочетанной скелетной травмой, ему также требуется операция.