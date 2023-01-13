Названа причина ДТП, в котором погибла чемпионка по хай-дайвингу

Раскрыты подробности аварии в Карелии, в которой погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, ДТП произошло днем в четверг, 12 января, на 163 км автодороги А-121 «Сортавала».

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Сообщается, что виновником аварии мог стать водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, в котором находилась Салямова. Он не учел дорожные условия и при прохождении поворота на большой скорости потерял управление. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

В результате водитель и пассажир Mitsubishi погибли, два пассажира Volkswagen получили травмы — их госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ. Согласно снимкам с места происшествия, автомобиль с Салямовой буквально разорвало на части, а обломки раскидало по трассе.