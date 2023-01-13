Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты подробности ДТП с участием погибшей спортсменки

Никита Бородкин

Раскрыты подробности аварии в Карелии, в которой погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, ДТП произошло днем в четверг, 12 января, на 163 км автодороги А-121 «Сортавала».

Названа причина ДТП, в котором погибла чемпионка по хай-дайвингу
Фото: соцсетисоцсети

Сообщается, что виновником аварии мог стать водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, в котором находилась Салямова. Он не учел дорожные условия и при прохождении поворота на большой скорости потерял управление. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

В результате водитель и пассажир Mitsubishi погибли, два пассажира Volkswagen получили травмы — их госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ. Согласно снимкам с места происшествия, автомобиль с Салямовой буквально разорвало на части, а обломки раскидало по трассе.

Напомним, что 23-летняя Салямова — чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители