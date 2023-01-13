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44 минуты назад

В РУСАДА прокомментировали оправдание Валиевой

Lenta.ruиещё 13

В РУСАДА прокомментировали оправдание Валиевой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали решение об оправдании фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве заявили, что еще не получили полный текст решения дисциплинарного комитета (ДАК), а именно его мотивировочную часть. «Мы проведем правовую оценку обоснования принятого комитетом решения. После ознакомления с мотивировочной частью решения ДАК по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования», — подчеркнули в организации.

Ранее 13 января стало известно, что РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Отмечалось, что WADA недовольно решением и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Положительную допинг-пробу спортсменка сдала в день произвольной программы — 25 декабря 2021 года. Таким образом, победителем турнира станет Александра Трусова.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Летние виды спорта,Камила Валиева,Александра Трусова,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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