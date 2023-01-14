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1 час назад

Появились новые детали гибели чемпионки по хай-дайвингу в Карелии

Илья Родин

Предприниматель Екатерина Зеленовская, пострадавшая в смертельном ДТП с чемпионкой России по хай-дайвингу Лейлой Салямовой, рассказала подробности произошедшего. Об этом пишет РЕН ТВ.

Появились новые детали гибели чемпионки по хай-дайвингу в Карелии
Фото: соцсетисоцсети

Зеленовская пояснила, что на днях отправилась вместе со своим партнером по бизнесу из Карелии в сторону Санкт-Петербурга на автомобиле Volkswagen Tiguan.

Она уточнила, что машина неслась со скоростью около 110 км в час по холмистой местности. Внезапно перед ними возник Mitsubishi Lancer.

«Выезжали из-за холма, как только мы выехали, увидели, что встречную машину развернуло, она стоит на нашей полосе», - отметила Зеленовская.

Она добавила, что водитель ничего не успел сделать.

Бизнесмен призналась, что получила серьезные травмы в аварии. Врачи диагностировали у нее разрыв кишечника, внутреннее кровотечение, перелом ключицы. Кроме того, она потеряла ребенка.

«Я была на третьем месяце беременности. Теперь нет», - пояснила она.

Знакомые погибшей спортсменки-чемпионки рассказали о последних разговорах с ней

Напомним, что авария произошла 12 января, в четверг, на 163-м километре трассы трассы «Сортавала». Автомобиль, в котором находилась чемпионка, разорвало на части. Салямова и водитель машины погибли.

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