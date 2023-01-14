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40 минут назад

Экс-чемпион «Дакара» Уолкнер разбился в ходе новой гонки

Майк Габриелян

Экс-чемпион, мотогонщик Маттиас Уолкнер разбился на 13 этапе «Дакара» в пятницу, 13 января. Спортсмен выжил, но не смог продолжить соревнования из-за травм. Об этом сообщает официальный сайт ралли.

Экс-чемпион «Дакара» Уолкнер разбился в ходе новой гонки
Фото: ВикипедияВикипедия

Австриец, выступающий за Red Bull KTM, разбился на 55 км 13-го этапа «Дакара».

Авария произошла в пустыне Саудовской Аравии. Мотогонщик неудачно взлетел на дюну, его подбросило при приземлении, и он рухнул на трассу.

Спортсмен остался в сознании. Однако, когда ему на помощь прибыла медицинская бригада, он пожаловался на боли в спине. Рядом с Уокнером до прибытия медиков оставался его товарищ по команде Кевин Бенавидес. Судьи возместили ему потерянное время, как того требуют правила для таких ситуаций.

Врачи предложили вызвать санитарный вертолет, однако Уолкнер от госпитализации отказался. Продолжать гонку он не смог.

Австриец был победителем «Дакара» в 2018 году. В нынешней гонке он боролся за попадание в пятерку лучших. Спортсмен стартовал в общем зачете девятым.

Ранее пилот КАМАЗа Андрей Каргинов прокомментировал трагический инцидент с наездом машины на зрителя.

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