России запретили показ Олимпиад до 2032 года

Медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). России в списках на вещание нет. Об этом заявил Международный олимпийский комитет (МОК).

Фото: Александр Мамаев © URA.RU Александр Мамаев © URA.RU

«МОК сегодня объявил, что все медиа-права в Европе на четыре Олимпийских игры в период 2026—2032 годов были переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery», — заявлено на официальном сайте МОК. В список стран, имеющих право вещания, не вошли Россия и Белоруссия.

Ранее МОК запретил показ России двух олимпиад, запланированных на 2026 и 2028 год. Кроме того, из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине МОК продлил санкции против отечественных спортсменов. Под запрет попала возможность использования флагов, гимнов и любых опознавательных знаков государств России и Белоруссии.