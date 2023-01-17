Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

России запретили показ Олимпиад до 2032 года

Ura.Ru

Медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). России в списках на вещание нет. Об этом заявил Международный олимпийский комитет (МОК).

России запретили показ Олимпиад до 2032 года
Фото: Александр Мамаев © URA.RUАлександр Мамаев © URA.RU

«МОК сегодня объявил, что все медиа-права в Европе на четыре Олимпийских игры в период 2026—2032 годов были переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery», — заявлено на официальном сайте МОК. В список стран, имеющих право вещания, не вошли Россия и Белоруссия.

Ранее МОК запретил показ России двух олимпиад, запланированных на 2026 и 2028 год. Кроме того, из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине МОК продлил санкции против отечественных спортсменов. Под запрет попала возможность использования флагов, гимнов и любых опознавательных знаков государств России и Белоруссии.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Летние виды спорта,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители